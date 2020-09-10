Бывший командир российской АПЛ раскрыл секрет ракетного удара

После того как подводный атомоход использует для удара все имеющееся на его борту ракетное вооружение, субмарина перенацеливается на торпедную атаку боевых кораблей или авианосной ударной группы противника. Секрет удара раскрыл в беседе с РИА Новости бывший командир атомной подводной лодки (АПЛ) капитан I ранга Игорь Курдин.

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Однако, по его словам, в случае, когда крейсер выпускает сразу все ракеты, он становится видимым для систем противоракетной обороны (ПРО) противника, вследствие чего будет, скорее всего, им же и уничтожен. Между тем, согласно Курдину, американские подводники, в отличие от российских, в Арктике не стреляют баллистическими ракетами, поскольку «в квазикоординатах точность стрельбы у них очень низкая».

Поэтому, по его словам, в Арктике действуют секретные многоцелевые американские субмарины, задача которых заключается не в применении баллистических ракет по противнику, а в поиске российских АПЛ, чтобы «успеть уничтожить их до [ракетного] пуска».

В январе американский журнал The National Interest опубликовал заметку, в которой три из пяти АПЛ, «способных уничтожить мир за 30 минут», оказались из России, две другие — из США. Аналогичный рейтинг издание представляло в июне 2018 года.