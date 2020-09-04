У российской «Лады» нашли фундаментальные проблемы

Производство пары дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 677 «Лада» происходит с отставанием из-за найденных фундаментальных проблем, сообщил РИА Новости глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

«Нам очень хочется разобраться с фундаментальными проблемами, которые мы имеем по этим лодкам, потому что технически один из наших поставщиков не справился с работоспособностью оборудования», — признался топ-менеджер.

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По его словам, в ОСК «уперлись в невозможность передачи лодок в том виде, в котором они сейчас есть. Как только эта проблема будет решена, то будем готовиться к завершению строительства».

В ноябре прошлого года «Взгляд» написал, что боевую эффективность российских ДЭПЛ устаревшего проекта 636.3 «Варшавянка» можно повысить, оснастив такие субмарины антиторпедами и телеуправляемой системой управления торпедами.

В настоящее время Россия располагает тремя субмаринами проекта 677 «Лада»: Б-585 «Санкт-Петербург» находится в опытной эксплуатации, Б-586 «Кронштадт» проходит швартовые испытания, строительство Б-587 «Великие Луки» завершается. Также имеются контракты на строительство еще трех таких подлодок.