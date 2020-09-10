Странный дом в Грузии возмутил пользователей соцсетей

В грузинском Батуми муниципальная инспекция начала расследование по факту неразрешенного строительства на окраине города, сообщает «Sputnik Грузия». Там нашли здание, возведенное прямо на тротуаре и проезжей части.

На странный дом обратил внимание один из пользователей Facebook. Он опубликовал снимок сооружения, на котором видно, что оно занимает весь тротуар и больше трети проходящей рядом дороги. «Марухская улица. Новый дом, еще идет ремонт. Наши дни», — написал автор фото.

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В комментариях пользователи соцсети раскритиковали владельца дома. Их возмутила наглость собственника, явно нарушившего строительные и правовые нормы. «Что хочу, то и ворочу», — отметила одна из подписчиц автора. «Кто дал разрешение на такое убогий проект? Снести к чертовой матери», — добавил другой.

После бурной реакции соцсетей очевидно незаконной стройкой заинтересовались городские власти. Уже решено, что дом будет демонтирован. Владельцам предстоит выплатить штраф.

Ранее, в августе, сообщалось, что с 2016 года россияне купили в Грузии более 15 тысяч объектов недвижимости, или 40 процентов от общего числа лотов, приобретенных нерезидентами страны. По данным местных экспертов, наиболее охотно россияне скупают элитное жилье именно в курортном Батуми.

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