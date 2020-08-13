Россияне бросились скупать недвижимость в Грузии

С 2016 года россияне купили в Грузии более 15 тысяч объектов недвижимости, или 40 процентов от общего числа лотов, приобретенных нерезидентами страны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные службы государственного реестра при Минюсте Грузии.

В статистке учитывается регистрация прав на несельскохозяйственные земли, квартиры и дома. По данным местных экспертов, наиболее охотно россияне скупают элитное жилье в курортном Батуми. Согласно грузинскому законодательству, покупка недвижимости позволяет им получить вид на жительство.

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Кроме того, в последние годы граждане России бросились приобретать квартиры в Тбилиси и в курортных зонах страны, а также земельные участки для строительства домов.

Экономист Паата Шешелидзе заявил «Коммерсанту», что россияне активны на грузинском рынке недвижимости из-за относительно низких цен, легкости регистрации сделок и отсутствия необходимости представлять справки о происхождении доходов. «Кроме этнических грузин, граждан РФ, среди покупателей есть россияне, которые хотят эмигрировать из России», — отметил эксперт.

Ранее, в июне, президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о россиянах, скупающих белорусские квартиры. Он заявил, что российские граждане «ринулись» в республику, поэтому квадратные метры в столице страны дорожают. Скупая жилье в Минске, приезжие не считают денег, подчеркнул политик.

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