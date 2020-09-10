Адвокат Егора Жукова отозвал жалобу на приговор

Адвокат блогера Егора Жукова, осужденного на три года условно за призывы к экстремизму, отозвал жалобу на приговор, которую должен был рассматривать Второй кассационный суд Москвы. Об этом ТАСС сообщили в суде.
В суд поступило письмо адвоката осужденного с отзывом кассационной жалобы, в связи с чем было решено прекратить производство по жалобе, пояснили в суде.
Защита Жукова просила кассационную инстанцию вынести ему оправдательный приговор. После отзыва жалобы дальнейшее обжалование приговора невозможно.
6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений.
Блогер настаивал, что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности, и назвал себя сторонником мирного протеста. На допросе он сказал, что выступает против любых форм насилия на протестах, поэтому не мог призывать к этому.
30 августа стало известно о нападении неизвестных на Жукова возле дома. Его госпитализировали с подозрением на черепно-мозговую травму. Полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои») и начала розыск подозреваемых.