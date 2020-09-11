Ольга Любимова посетила с рабочей поездкой Архангельскую область

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова совершила рабочую поездку в Архангельскую область, в ходе которой встретилась с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским, приняла участие в совещании по вопросам развития сферы культуры Поморья, а также посетила музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Минкультуры.

На совещании глава Минкультуры России Ольга Любимова и временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский обсудили реализацию в регионе национального проекта «Культура».

«Сегодня мы обсудили первые итоги реализации национального проекта в регионе, и могу сказать, что, несмотря на ситуацию с пандемией, запланированные мероприятия реализованы практически в полном объеме», — сообщила Ольга Любимова.

Заместитель министра культуры Архангельской области Наталья Бакшеева рассказала, что самое значительное вложение средств по нацпроекту за последний год было сделано в ремонт библиотек и домов культуры. Кроме того, создана модельная библиотека в Котласе, еще одна готовится к открытию в Северодвинске.

Ольга Любимова отметила, что модельные библиотеки меняют подходы к работе и становятся востребованными у жителей даже самых небольших поселений. По мнению главы ведомства, столь же необходимы людям и дома культуры, особенно в сельской местности.

Министр рассказала, что большим достижением последнего года стало открытие в регионе в рамках нацпроекта «Культура» семи кинозалов, в которых будут показывать не только кассовое кино. «Фонд кино будет предоставлять картины в рамках так называемого "социального проката" — просветительские фильмы, авторское кино, и билеты на эти сеансы должны быть значительно дешевле, что сделает такие сеансы более доступными», — пояснила Ольга Любимова.

Одной из ключевых тем обсуждения стал вопрос сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия на территории Архангельской области. В первую очередь, обсуждалось создание фондохранилища для музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» — одного из крупнейших музейных центров России. По проекту предполагается создание фондохранилища открытого типа с общей площадью хранения 1417 квадратных метров. В здании будут располагаться и выставочные площади, доступные для посещения. Их планируется использовать для экспозиций иконописи XIV – XX веков и произведений народного декоративно-прикладного искусства.

Александр Цыбульский отметил, что новое здание будет органично вписано в архитектурный стиль «старого города». «Кроме того, оно может послужить и центром дополнительного образования для детей, эту задумку мы тоже готовы воплотить в жизнь», — пояснил он.

В ходе рабочей встречи Министра культуры России с врио главы Архангельской области обсуждался также вопрос восстановления Новодвинской крепости. Это первая каменная бастионная и морская крепость в России, построенная в начале XVIII века под руководством Петра I для защиты единственного в то время российского морского порта и первой морской судоверфи. В 2009-2015 годах здесь проводились археологические, проектные, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы, но их необходимо продолжать.

Александр Цыбульский обратился к Ольге Любимовой с просьбой совместно заняться реставрацией памятника. Министр поддержала инициативу, добавив, что также необходимо дополнительно проработать вопросы включения объекта в экскурсионные маршруты, в том числе для школьников, и развития полноценных туристических программ, связанных с крепостью.

После состоявшихся совещаний глава ведомства осмотрела площадку, выделенную под будущее фондохранилище, и посетила ряд местных культурных объектов, включая Архангельские Гостиные дворы, усадьбу Плотниковой, музей художественного освоения Арктики имени Борисова, кинотеатр «Север».

В заключении рабочей поездки Ольга Любимова и Александр Цибульский осмотрели экспозицию Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Глава Минкультуры России оценила перспективы развития федерального учреждения культуры. «Это уникальный объект, который ежегодно посещает огромное количество людей — порядка 200 тысяч человек, — отметила Ольга Любимова. — Конечно, в этом году коронавирус внёс свои коррективы, но за полвека и у местных жителей, и у туристов сложилась добрая традиция приезжать сюда. Уверена, у музея большое будущее».

По мнению Александра Цыбульского, музей «Малые Корелы» ценен для Архангельской области не только уникальным собранием памятников деревянного зодчества Русского Севера, он является местом притяжения туристов, той точкой, где народная культура края представлена в максимально полном объеме.

Ольга Любимова и Александр Цыбульский обсудили с руководством музея развитие экскурсионных маршрутов, интерактивных, развивающих программ, ориентированных на молодежь, которые дадут возможность окунуться в историю, открыть для себя что-то новое.

«Собранные здесь уникальные объекты культурного наследия, отреставрированные мастерами еще советской школы реставрации, у которых предстоит учиться молодым, мы будем дальше беречь, необходимо и развивать экспозицию. У этого места свой посетитель будет всегда», — заключила Ольга Любимова.