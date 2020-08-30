В Ростовской области открылся музейный комплекс «Самбекские высоты»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе с ветеранами, молодежью, представителями поисковых организаций принял участие в церемонии открытия народного военно-исторического музейного комплекса на Самбеке. Среди почетных гостей, прибывших на торжество — министр культуры Ольга Любимова, руководители регионов России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области. Участники церемонии почтили память павших в боях в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Ключевым событием церемонии стало вручение символа мемориального комплекса «Самбекские высоты». Его передал представителю Всероссийского детско-юношеского патриотического общественного движения «Юнармия» ветеран Великой Отечественной войны Григорий Григорьевич Никаноров.

«Музейный комплекс впечатляет своими размерами и продуманными экспозициями с использованием интерактивных решений. Уверена, что это место станет центром притяжения для сотен тысяч людей, которые чтят память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Глава региона Василий Голубев напомнил об исторических событиях, происшедших здесь 77 лет назад. На Самбеке был прорван Миус-фронт — хорошо укрепленная линия обороны гитлеровцев. Бойцы Красной Армии, — и особую роль сыграл героизм солдат 130-й и 146-й азербайджанских стрелковых дивизий, — поставили окончательную точку в истории оккупации Ростовской области, прорвав рубеж фашистов. Военные историки сравнивают его неприступность с линиями Маннергейма и Мажино, а прорыв, по значению, с Курской дугой.

«Сегодня на защиту памяти встает народный музейный комплекс «Самбекские высоты». Это наш ответ историческому беспамятству. Наша благодарная память о простых, скромных, мужественных людях, изменивших мир. И, наконец, это огромное человеческое спасибо от новых поколений. Будем помнить всех, кто погиб в боях, в оккупации, приближая освобождение от фашистов, — сказал Василий Голубев. — Именно после прорыва Миус-фронта в Москве был дан третий в истории Великой Отечественной войны салют».

Глава региона выразил уверенность, что музейный комплекс станет динамичным, постоянно развивающимся местом, которое активно будут посещать жители и гости области. Предполагается, что на территории может появиться еще одна интерактивная площадка с военной техникой. В сентябре 2020 года для посетителей комплекса появится услуга аудиогида на нескольких языках.

Комплекс получил название народного поскольку был создан по инициативе и на средства граждан, подчеркнули в пресс-службе правительства региона. В 2015 году по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны и в целях сохранения памяти о подвиге советского народа губернатором Ростовской области Василием Голубевым было принято решение о создании Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

В августе 2015 года приступил к работе Благотворительный Фонд поддержки создания музейного комплекса «Самбекские высоты», и уже с сентября был начат сбор пожертвований. Всего за период с 2015 по 2020 годы на счет благотворительного фонда поступило 744 158 304 рубля. Музейный комплекс по праву является «народным». Вместе с пожертвованиями из бюджета Ростовской области на строительство и оснащение музейного комплекса выделено более 1 миллиарда рублей.