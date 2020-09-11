В Москве семья попала в больницу после дезинфекции квартиры

Уголовное дело возбудили по факту отравления детей в результате дезинфекции квартиры на юге Москвы. Об этом говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как выяснили следователи, в одной из городских квартир были проведены дезинфекционные мероприятия с целью избавления от тараканов. После обработки жилища проживавшие в квартире граждане — женщина и ее трое малолетних детей — почувствовали себя плохо и попали в больницу, им поставили предварительный диагноз — отравление.

В настоящее время выясняется, какая фирма проводила дезинфекцию и какие препараты для этого использовались. В рамках уголовного дела будут допрошены руководство и сотрудники компании.

В декабре 2019-го в Алма-Ате (Казахстан) 67-летняя местная жительница и ее сын скончались от отравления ядом для насекомых. Они провели обработку своей квартиры инсектицидом под названием «Палач». В частности, средством были покрыты балкон и окна жилого помещения. 30-летний мужчина умер через две недели после госпитализации, а его мать — несколькими днями позже.

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