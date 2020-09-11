Объяснено отставание России от Турции в беспилотниках

Отставание России по созданию ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) от США становится позорным,.пишет «Военно-промышленный курьер».

«Да что там США! Даже турки и те с успехом применяют ударные БЛА для охоты на ЗРК [зенитные ракетные комплексы] русского производства», — пишет еженедельная газета.

Отставание России от Соединенных Штатов и Турции в области ударных БЛА издание объясняет, в частности, отсутствием собственной «передовой микроэлектроники». «Решение проблемы — в общей индустриализации страны. Чтобы в РФ расцветала собственная микроэлектроника экстра-класса, ей нужен обширный рынок потребления», — утверждает газета.

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В июне Defense Express, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 комплексов ЗРК «Панцирь-С1» российского производства.

Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРК российского производства.

В октябре 2018 года Breaking Defense, ссылаясь на американского аналитика Самуэль Бендетт из Center for Naval Analyses (CNA), написало, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ, в частности, китайских, иранских и турецких, а также американских.