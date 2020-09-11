Лев отобрал у львицы мертвую импалу на глазах у леопарда

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Лев в национальном парке Крюгера в ЮАР напал на львицу и отобрал убитую ею импалу на глазах у притаившегося поблизости леопарда. Видео с животными опубликовано на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

На снятой очевидцами записи видна львица, которая стоит на дереве с тушей импалы в зубах. Через несколько секунд на дерево запрыгивает лев и отнимает у самки добычу. За сценой наблюдает леопард, который расположился выше в ветвях этого же дерева.

Голодная львица попыталась дать отпор сопернику, но потерпела неудачу. Лев вырвал у нее добычу и спрыгнул с дерева.

Ранее сообщалось, что посетитель Национального парка Крюгера в ЮАР снял на видео, как львица похитила убитую антилопу-импалу у семейства гепардов.