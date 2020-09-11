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В Ульяновской области посвятят неделю малому и среднему бизнесу

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

В Ульяновской области с 14 по 20 сентября пройдет неделя, которая будет посвящена реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона.

Уточняется, что в рамках этой недели состоится Всероссийский Съезд «Опоры России» при участии президента общественной организации Александра Калинина. Там обсудят общенациональный план действий по восстановлению экономики, вопросы экспортного развития и выстраивания новых логистических каналов.

Кроме того, 15 и 17 сентября пройдут обучающие семинары образовательного проекта «Парапредпринимательство-больше, чем спорт» для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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