Россия нарастила экспорт вина

Экспорт винодельческой продукции из России в первом полугодии 2020 года вырос почти на треть по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, несмотря на пандемию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«За первое полугодие 2020 года экспортные поставки винодельческой продукции из России выросли на 28,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — уточнили в Роскачестве. В общей сложности за первое полугодие 2020 года Россия экспортировала 1,23 миллиона литров винодельческой продукции (без учета винных напитков и плодовых вин). Наиболее активная динамика роста наблюдалась в категории игристых вин.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.