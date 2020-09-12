Украинского «агента ФСБ» задержали при подготовке крупной диверсии

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали уроженца Одесской области при подготовке крупной диверсии. Как утверждается на сайте ведомства, мужчина занимался этим по поручению российских спецслужб.

В сообщении говорится, что мужчина сам связался с ФСБ России и предложил свои услуги в мае 2020 года. Сначала он передавал сведения о военном объекте в Одесской области, а позже «предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных», задействованных в боевых действиях в Донбассе. Однако из сообщения неясно, были ли они совершены.

В сентябре украинский «агент ФСБ» получил задание устроить диверсию на одном из объектов «Ровнооблводоканал». Его задержали в момент закладки взрывчатки. В СБУ подчеркнули, что в противном случае без воды могли остаться половина бытовых и промышленных потребителей города Ровно и других районов области.

В июле СБУ также сообщала о задержании мужчины, который якобы был агентом ФСБ. Он собирался взорвать цистерны с аммиаком на территории ОАО «Северодонецкое объединение Азот» на подконтрольной Украине части Луганской области, что вызвало бы экологическую катастрофу.