Названы «сжигающие» американские спутники российские технологии

Вместо перехвата Россия могла бы «сжигать» боевые спутники США, предлагает «Военно-промышленный курьер».

Соглано еженедельной газете, для этого существуют три перспективых технологии. К первой, наиболее разработанной, издание относит использование систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Уже сейчас реальностью является нарушение работы космического аппарата, но пока не его уничтожение», — пишет газета.

Второй технологией выступает лазерное оружие, позволяющее «ослеплять» аппаратуру видеонаблюдения космических аппаратов противника.

Третьей — «перехват при помощи мощного электромагнитного импульса, который способен пережечь все электронные компоненты спутника». «Сравнительно недавно появились генераторы ЭМИ (электромагнитных импульсов), принцип действия которых состоит в сверхбыстром замыкании витков катушки индуктивности при помощи взрыва, в результате чего возникают сверхсильные токи, порождающие мощнейший короткий электромагнитный импульс», — уверяет издание.

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Согласно газете, в мирное время Россия могла бы проводить эксперименты с генераторами ЭМИ на собственных спутниках, срок службы которых приближается к концу.

В июле ТАСС, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что дальность гарантированного поражения мишени российскими ЭМИ-пушками в ходе полигонных испытаний увеличена до 10 километров.

В мае 2019 года заместитель гендиректора «Техмаша» Александр Кочкин заявил, что возглавляемый им концерн допускает создание боеприпасов для реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных поражать цель при помощи ЭМИ.