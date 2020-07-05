Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек

Раскрыта дальность гарантированного поражения мишени российскими электромагнитными (ЭМИ) пушками — на полигонных испытаниях ее смогли увеличить до 10 километров. Об этом в воскресенье, 5 июля, ТАСС рассказали источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Испытания электромагнитного оружия идут с 2015 года, последние полигонные стрельбы из ЭМИ-пушек состоялись весной. В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7-8 километров, максимальная — примерно 10 километров», — рассказал один из источников информагентства. Он также отметил, что ранее ЭМИ-пушки эффективно стреляли только на расстояние нескольких километров.

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«Уничтожение летательных аппаратов на дистанции в 10 километров обеспечивается за счет сжигания электронных компонентов бортовой аппаратуры», — пояснил второй источник. Кроме того, такая пушка выстреливает за миллисекунду и поражает мишень мгновенно, так как электромагнитное излучение распространяется со скоростью света.

Главной проблемой, по мнению собеседников агентства, является потребность большого количества электроэнергии. В связи с этим пока невозможно построить мобильный ЭМИ-комплекс. Однако это российское оружие имеет и плюсы — на испытаниях оно полностью сжигало разные приборы на земле, а также уничтожало беспилотники, заявили источники в оборонно-промышленном комплексе.

Уточняется, что подобными ЭМИ-пушками будут оснащать беспилотные истребители шестого поколения.

В апреле 2019-го стало известно, что военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) приступил к водным испытаниям рельсотрона — электромагнитной пушки, установленной на большом десантном корабле типа 072II (Yuting). Десантный корабль заметили на испытаниях на реке Янцзы. Отмечается, что дальность выстрела оценивается в 200 километров. Кроме того, скорость снаряда рельсотрона составляет около 2,6 километра в секунду. Морские испытания должны завершиться в 2023 году, а на вооружение пушку планируется принять в 2025 году.

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