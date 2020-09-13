Россиянам предрекли резкое аномальное похолодание

В центральной России ожидается резкое аномальное похолодание на следующей неделе. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По прогнозам синоптиков, 17 сентября в регионах Центрального федерального округа наступит всплеск тепла, когда температура воздуха поднимется выше 20 градусов. Однако затем наступит «действительно холодная погода», днем столбики термометров не будут дотягивать до 15 градусов, а по ночам воздух будет остывать до пяти градусов.

Вильфанд пояснил, что всплеск тепла в середине следующей недели — редкое явление. «Создается циркуляция, когда будет такая вполне теплая погода, связанная с адвекцией очень теплого, жаркого воздуха, который с юга придет, но это совершенно не антициклон», — подчеркнул он.

В целом, данная ситуация достаточно сложная и необычная, а прогноз долгосрочный, потому он будет уточняться в течение недели, заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд пообещал наступление «настоящей осени» после 7 сентября. «[Произойдет] резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы», — заявил он. Каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее, к концу недели будет максимальное значение 15 градусов, а местами температура будет ниже десятиградусной отметки, подытожил специалист.