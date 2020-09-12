Россиянам рассказали о сроках наступления бабьего лета

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о сроках наступления бабьего лета в России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в Приморье продолжительный период теплой солнечной погоды ожидается в третьей декаде сентября. После 21 сентября бабье лето придет на северо-западе европейской части России, а после оно наступит в центральной части страны. Позже бабье лето придет также на Урал и в Сибирь, пообещал синоптик.

Варакин подчеркнул, что даже если в центральной части России в сентябре не наступит бабье лето, то это может произойти и в октябре. «Длинным этой осенью бабье лето не будет. Уже формируются активно циклоны, которые приходят через Скандинавию», — сказал он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что бабье лето может наступить в любой день сентября или первой декады октября. Оно связано с приходом азовского антициклона, который бывает примерно раз в два-три года. При этом период бабьего лета сменяет затяжное ненастье.