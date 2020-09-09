Российским регионам спрогнозировали заморозки

В шести регионах России в ближайшие дни прогнозируются заморозки: холода ожидают Поволжье, Алтайский край, Оренбургскую, Тюменскую, Новосибирскую и Кемеровскую области. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заморозки прогнозируются в Поволжье, Оренбургской области, на юге Тюменской области, в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской областях. Будут они до минус двух-трех градусов», — пояснил Вильфанд и добавил, что в 2020 году сезон заморозков начался рано. По его словам, обычно температура начинает опускаться ниже нуля градусов в этих регионах к середине сентября.

Ранее 7 сентября Вильфанд пообещал россиянам стремительное похолодание до 10-15 градусов к концу недели. По его словам, скоро наступит «настоящая осень». При этом на юге Европейской территории России жаркая погода сохранится, однако в Краснодарском крае и Ростовской области будут очень интенсивные осадки.

3 сентября Вильфанд обещал заморозки в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья.