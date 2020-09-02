Медведев еще сильнее полюбил Россию и нашел в ней самое красивое место

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент Дмитрий Медведев признался, что еще сильнее полюбил Россию и нашел в ней самое красивое место. Своим открытием он поделился во время онлайн-приветствия участников слета «ОстроVа-2020» на Сахалине, трансляция которого ведется на YouTube-канале главы Сахалинской области Валерия Лимаренко.

По словам Медведева, он находит Сахалин одним из самых красивых мест в стране.

«Я сам там много раз бывал и на Дальнем Востоке, и на Сахалине, и на Курилах, в разных местах. Но все равно по-доброму завидую всем вам, имея в виду, что вы находитесь в одном из самых красивых мест нашей страны, да и, наверное, всей нашей планеты», — сказал он.

Медведев поинтересовался погодой на острове, отметив, что красоты Дальнего Востока и Сахалина лучше смотрятся при благоприятной погоде.

Молодежный слет «ОстроVа-2020» стартовал в Южно-Сахалинске 31 августа и продлится до 4 сентября. В рамках форума тысяча участников обменяется мнениями о роли молодежи в современном обществе.