Сахалин дал старт проекту «Память поколений»

Сахалин дал старт общероссийскому мультимедийному проекту «Память поколений». Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», жители региона первыми увидели выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Ее представила Ассоциация исторических парков «Россия — Моя история» при участии Минкультуры России.

На выставке были представлены 200 произведений живописи художников второй половины XX века с помощью современных проекционных и мультимедийных технологий. Каждое произведение искусства было «оживлено» при помощи анимации. В открытии принимали участие представители проекта «Россия — Моя история», Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского областного художественного музея, Северо-Курильского краеведческого музея, представители культурной общественности острова, а также первые посетители интерактивной выставки.

«Наша новая экспозиция не только оживила картины с помощью спецэффектов, а помогает воспринять живопись, как историческое свидетельство, цвета и художественные приемы, как сигналы самого художника, который через них стремился донести важные, рассказывающие о войне детали, для будущих поколений», — поделился директор Ассоциации исторических парков Иван Есин.

Экспозиция охватила творчество мастеров военного и послевоенного периода и состоит из восьми залов, расположенных в хронологической последовательности: «Начало войны», «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава», «Старые раны. 1960-е», «Эхо прошедшей войны. 1970–-е», «Во имя жизни. 1990–2010-е».

Подготовка к проекту заняла более года. В течение сентября мультимедийная экспозиция откроется в Якутске, Екатеринбурге, Ставрополе, Волгограде, Нижнем Новгороде, Махачкале, Ростове-на-Дону, Сургуте, Казани, Самаре, Краснодаре. Официальная презентация проекта запланирована в Москве 5 сентября.