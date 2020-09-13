США осудили казнь иранского борца властями страны

Госсекретарь США Майк Помпео осудил власти Ирана за казнь спортсмена Навида Афкари, осужденного за убийство во время антиправительственных демонстраций в стране два года назад. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, исполнение смертного приговора — «гнусный и жестокий акт». «Мы осуждаем его самым решительным образом. Это возмутительное наступление на человеческое достоинство даже по отвратительным меркам этого режима», — подчеркнул американский госсекретарь, добавив, что официальному Ирану не удастся заглушить голоса народа.

«Сегодня мы вместе с семьей Навида Афкари и всеми иранцами оплакиваем его смерть от рук этого жестокого и безжалостного режима. Его жизнь и его смерть не будут забыты», — заключил Помпео.

Иранские власти казнили спортсмена несмотря на призывы международного сообщества, в том числе президента США Дональда Трампа, и руководителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. В частности, американский лидер призывал помиловать спортсмена, заявив, что единственным деянием атлета-борца было участие в антиправительственном митинге.

Афкари приговорили к смертной казни 2 сентября. 27-летний спортсмен получил два смертных приговора за участие в митингах против правительства, которые проходили в 2018 году. Организация The Human Rights Activists News Agency пишет, что борца подвергли пыткам, чтобы заставить признаться в преступлениях.