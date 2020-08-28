Иранского музыканта арестовали за работу с женщинами

Иранского музыканта Мехди Раджабьяна арестовали за работу с женщинами. Об этом сообщает Reuters.

Мужчина рассказал, что находится под домашним арестом, поскольку ожидает суда. По словам Раджабьяна, он был арестован 10 августа, после того, как в СМИ появилась информация о деталях его проекта. В рамках своей работы музыкант собирался опубликовать видеоролик с танцовщицами и певицами — иранские законодатели считают это аморальным. Журналисты Reuters запросили комментарий у министерств юстиции и культуры республики, однако не получили ответа.

«Даже если я еще сотни раз попаду в тюрьму, мне понадобится работать с певицами и танцовщицами», — заявил обвиненный. Если Раджабьяна осудят, это будет его третий тюремный срок. До этого Мехди начал отбывать срок в 2015-м году. Его освободили досрочно, спустя два года — после 40-дневной голодовки.

Раджабьян также провел три месяца в одиночном заключении в 2013 году. Тогда его осудили за антигосударственную пропаганду.

По данным правозащитников, Иран пытается наложить цензуру на искусство и музыку, ради чего власти арестовывают сотни исполнителей. Они делают это в соответствии с «расплывчатыми законами о морали», которые, как правило, запрещают работать с женщинами и представителями сексуальных меньшинств.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru