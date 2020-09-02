Известного иранского борца приговорили к смертной казни за участие в митингах

Известного иранского борца Навида Афкари приговорили к смертной казни. Об этом сообщает TMZ Sports.

27-летний спортсмен получил два смертных приговора за участие в митингах против правительства, которые проходили в 2018 году. Организация The Human Rights Activists News Agency пишет, что Навид рассказал, что его подвергли пыткам, чтобы заставить признаться в преступлениях.

Верховный суд Ирана осудил и двух братьев Афкари по 20 разным обвинениям, в частности — за участие в незаконных собраниях, преступлениях против национальной безопасности и оскорбление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Навид — единственный, кому вынесли настолько жесткий приговор. Братья спортсмена получили наказания в виде тюремного срока и 74 ударов плетью.

28 августа иранского музыканта Мехди Раджабьяна арестовали за работу с женщинами. Он находится под домашним арестом и ожидает суда. По словам Раджабьяна, он был арестован 10 августа, после того, как в СМИ появилась информация о деталях его проекта. В рамках своей работы музыкант собирался опубликовать видеоролик с танцовщицами и певицами — иранские законодатели считают это аморальным.

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