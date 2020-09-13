МВД Белоруссии подтвердило выстрел на акции протеста

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МВД Белоруссии подтвердило, что один из силовиков совершил предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья, когда протестующие пытались отбить задержанных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Чемоданову.

«Некоторые источники в интернете около 18:00 распространили информацию о том, что в Минске был слышен звук, похожий на выстрел», — написала она, пояснив, что сотрудники милиции выстрелили для пресечения незаконных действий граждан.

Соответствующее видео опубликовали ранее в Telegram-канале «TUT.BY новости».

В минском управлении МВД утверждали, что белорусские силовики не причастны к выстрелам около поселка Дрозды, где прошли протестующие во время митинга.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Они начались после президентских выборов, которые, по данным ЦИК, Лукашенко выиграл, получив 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов.