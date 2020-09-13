Названо число задержанных на протестной акции в Минске

В Минске на протестной несанкционированной акции по состоянию на 19:00 были задержаны более 400 участников. Об этом сообщило МВД Белоруссии, пишет «Интерфакс».

Уточняется, что в целом по стране, за исключением столицы, задержали несколько сотен человек.

В министерстве также подтвердили, что силовики в Минске произвели предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова пояснила, что сотрудники милиции выстрелили для пресечения незаконных действий протестующих граждан.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты. Они начались после президентских выборов, которые, по данным ЦИК, Лукашенко выиграл, получив 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, освобождения задержанных за участие в акциях и наказания для силовиков, совершавших насилие против демонстрантов.