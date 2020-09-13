В Госдуме предложили лишать депутатов мандата за нарушение предвыборных обещаний

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов в Госдуме предложил ввести уголовную ответственность для политиков, которые нарушают свои предвыборные обещания после избрания депутатами. Об этом сообщает ТАСС.

Депутат заявил о необходимости принятия закона о «политическом мошенничестве», который будет предполагать уголовное наказание. По его словам, следует фиксировать обещания кандидатов и программные заявления каждой партии, и в случае их нарушения наказывать штрафом. Парламентарий также отметил, что судимость по данной статье должна предполагать лишение депутатского мандата.

Нилов подчеркнул, что люди давно требуют персональной ответственности за предвыборные обещания. При этом он добавил, что данный закон, скорее всего, принят не будет.

Ранее Нилов предложил уравнять зарплату парламентариев со средней в стране. Он заявил, что данный поступок будет по-настоящему этичным и моральным, а также станет очень хорошим подарком для жителей России.