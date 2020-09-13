Украина выразила «решительный протест» в связи с выборами в Крыму

МИД Украины выразил «решительный протест» в связи с выборами в Крыму и Севастополе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье, 13 сентября.

«Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права», — говорится в тексте публикации. В этой связи в украинском МИД считают проведение единого дня голосования на указанных территориях нелегитимным, а органы, в которые проходят выборы, — незаконными.

«Все причастные к подготовке и проведению незаконного "голосования" во временно оккупированном Крыму должны нести ответственность в соответствии с законодательством Украины», — уверены в МИД Украины.

Ранее в воскресенье в России начался единый день голосования. В 20 субъектах проходят выборы губернаторов, в 11 — парламентские. Жители более чем 50 городов проголосуют за кандидатов в депутаты гордумы. Досрочное голосование стартовало 11 сентября.