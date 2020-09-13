Сгоревшая российская восьмиэтажка оказалась самостроем

Многоквартирный восьмиэтажный дом в Краснодаре, где ночью 13 сентября произошел крупный пожар, по предварительным данным, оказался самостроем. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что если факты нарушения строительных норм подтвердятся, то застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счет.

«Уже сформированы комиссии для определения ущерба. Пострадавших разместили в одной из гостиниц города», — сказал Кондратьев.

Возгорание по улице Российская произошло 13 сентября в 2:15 мск. Огонь охватил площадь 2,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара сгорел верхний этаж, пострадали 57 квартир. Никто не пострадал. Из издания были эвакуированы 300 человек.