Повариха, мотоциклистка и рэперша снялись в рекламе люксового нижнего белья

Женщины разных профессий приняли участие в новой рекламной кампании люксового бренда нижнего белья Agent Provocateur. Фотографии появились в Instagram-аккаунте марки.

По задумке авторов кампании, пять выбранных героинь, которые недавно получили популярность в соцсетях, отражают образ женщины 2020 года. Среди них оказались повариха и фуд-блогер Джицци Эрскин, которая снимала ролики по кулинарии во время карантина, рэперша Дайана де Брито, более известная под псевдонимом IAMDDB, мотоциклистка Доминика Грнова, лондонская модель и геймерша Жасмин Азия, а также художница и инструктор по йоге Брианна Бокс.

Фото опубликовано @agentprovocateur

Каждая женщина продемонстрировала откровенные кружевные комплекты из новой коллекции Agent Provocateur. «Женщина 2020 года — хамелеон. Она отчаянно женственная. Бесконечно энергичная. Такая, какая она есть. Она не принимает обыденность, которая для нее больше не существует», — объясняет идею команда бренда в Instagram.

Автором кампании стала фотохудожница Шарлотта Уэльс.

В августе в рекламной кампании Agent Provocateur приняла участие греко-кипрская модель София Хаджипантели (Sophia Hadjipanteli), которая прославилась благодаря густой черной моноброви. Выбор такой героини для фотосессии вызвал споры между пользователями соцсети. Одни посчитали, что «неприятный» внешний вид девушки не способен привлечь покупателей.