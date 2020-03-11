Олимпийские чемпионки снялись в рекламе люксового нижнего белья

Четыре спортсменки снялись в рекламе британского люксового бренда нижнего белья Agent Provocateur. Кампания PlayToWin («Играй, чтобы побеждать»), посвященная летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, появилась в Instagram-аккаунте марки.

Героинями ролика стали олимпийская чемпионка по легкой атлетике Алиша Ньюман, чемпионка мира по скалолазанию Саша Диджулиан, олимпийская чемпионка по бегу с препятствиями Квин Харрисон и золотая медалистка Игр Содружества по гимнастике Джорджия-Мэй Фентон.

На кадрах девушки в комплектах из новой коллекции Agent Provocateur позируют перед камерой и демонстрируют спортивные упражнения. Так, например, на одной из также опубликованных в аккаунте фото Алиша Ньюман запечатлена с шестом в руках и золотистом белье с цепями.

В январе Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman.

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