Эмили Ратаковски снялась в рекламе в прозрачном белье

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте в среду, 29 января.

На одном из снимков 28-летняя модель позирует лицом к камере в черном прозрачном боди и спущенной на локти белой рубашке. На других — запечатлена со спины в раздельном комплекте и голубых спущенных джинсах Levi's. Поверх снимков напечатан логотип марки.

Фото опубликовано @emrata

Таким образом Ратаковски анонсировала запуск новой линейки белья, который состоится в четверг, 30 января. Опубликованные снимки за час набрали почти по 300 тысяч лайков.

Эмили Ратаковски часто снимается в кампаниях своего бренда, а также публикует личные откровенные снимки в соцсетях. Так, в декабре 2019 года она прорекламировала новую коллекцию белья Inamorata Woman, позируя в черном кружевном комплекте.

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