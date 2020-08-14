Модель с черной монобровью в рекламе дорогого нижнего белья вызвала споры в сети

Греко-кипрская модель София Хаджипантели (Sophia Hadjipanteli), которая прославилась благодаря густой черной моноброви, приняла участие в рекламной кампании люксового бренда нижнего белья Agent Provocateur. Кадры с домашней съемки, проведенной во время карантина, появились в Instagram-аккаунте компании.

На размещенной фотографии 23-летняя модель позирует в кресле оливкового цвета. Она одета в кружевной комплект Karmen марки и черные капроновые чулки. «Пришло твое время, наслаждайся своим телом», — говорится в описании к публикации, которая набрала 10 тысяч лайков.

Выбор такой героини для фотосессии вызвал споры между пользователями соцсети. Одни посчитали, что неприятный внешний вид девушки не способен привлечь покупателей. «Еще один глупейший тренд — "будь собой". Эта реклама не работает. Девушка просто непривлекательна — вот и все», «Извините, но она совсем не продает ваше дорогое белье. Ее брови отвращают меня», «Брови просто отвратительны», «Если оставляете такие брови, то зачем бреете подмышки?» — высказали они сове недовольство.

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Однако другие поклонники поблагодарили Agent Provocateur за бодипозитивную рекламу. «Она красавица. Общество не способно это понять», «И лицо, и тело этой девушки прекрасны. Спасибо вам за этот пост», «Она восхитительна, белье волшебное, фото — шедевр!», «Королева красоты» — писали юзеры.

В июне 2018 года София Хаджипантели рассказала о своем вкладе в продвижение разнообразия красоты. Девушка поделилась позицией, которую она отстаивает своей необычной внешностью: «Мы меняем восприятие того, как оценивается красота. И люди, которые выглядят несколько иначе, имеют право выглядеть так, как им нравится». Она добавила, что ее часто обвиняют в лицемерии, поскольку киприотка выделяется растительностью в зоне бровей, но при этом удаляет волосы с тела.