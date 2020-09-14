«Единая Россия» сформировала большинство в горсовете Новосибирска

«Единая Россия» по итогам выборов сформировала большинство в Совете депутатов Новосибирска. Об этом заявил руководитель фракции единороссов в городском парламенте Дмитрий Асанцев, пишет издание «Континент Сибирь».

Победу одержали 23 депутата, выдвинутые фракцией. «Три депутата, которые баллотировались в порядке самовыдвижения, они уже заявили о вступлении во фракцию», — сказал Асанцев.

По его словам, сейчас ведутся переговоры о вступлении во фракцию еще с несколькими выигравшими самовыдвиженцами. Как отметил глава фракции, по прогнозам, объединение «Единой России» в городском совете Новосибирска нового созыва будет насчитывать до 29 человек.

Асанцев положительно оценил результаты выборов.

Единый день голосования состоялся в России в воскресенье, 13 сентября. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах прошли выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты. В Общественной палате России заявили, что выборы в целом прошли спокойно, фиксировалось минимальное число нарушений.