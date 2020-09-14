В России прошел пик лесных пожаров

Пик лесных пожаров в России пройден, заявила вице-премьер страны Виктория Абрамченко. Ее слова передает ТАСС.

Чиновница отметила, что на сегодняшний день ситуация с пожарами стабилизирована, при этом их площадь сократилась на 30 процентов по сравнению с 2019 годом. Сильнее всего от пожаров пострадали Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, на территории которых пришлось более 98 процентов площади всех лесных пожаров в стране. Основной причиной возгораний стали погодные условия. Общая площадь пожаров составила более восьми миллионов гектаров.

Борьба с лесными пожарами — одна из целей регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза. На увеличение площади лесовосстановления из федерального бюджета регионам в 2020 году выделено 2,4 миллиарда рублей.