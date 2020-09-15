В Южной Корее создадут способные заменить солдат беспилотники

В Южной Корее создадут беспилотники, способные заменить солдат на поле боя. Об этом сообщило южнокорейское Агентство оборонных закупок (DAPA), передает ТАСС.

Республика собирается инвестировать 2,3 миллиарда долларов в течение 10 лет в разработку военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Планируется создать несколько видов дронов для выполнения различных задач — от разведывательных до боевых», — говорится в сообщении.

Разработчики также пробуют устанавливать на БПЛА штурмовые винтовки и гранатометы. Соответствующие технологии планируется создать к 2022 году, в течение последующих четырех лет будут вестись работы «по непосредственному созданию оружейной платформы».

Ранее в сентябре «Военно-промышленный курьер» написал, что отставание России по созданию ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) от США становится позорным. Отставание России от Соединенных Штатов и Турции в области ударных БЛА издание объясняло, в частности, отсутствием собственной «передовой микроэлектроники».