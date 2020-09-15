На стройке в российском городе нашли ящик с человеческими костями

В Ленинградской области проводится проверка в связи с обнаружением человеческих останков. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, на улице Садовая в Ивангороде на стройке жилого дома рабочие обнаружили ящик, внутри которого находились кости и черепа. Сотрудники российских правоохранительных органов передали находку экспертам, которым предстоит установить причину смерти и личности погибших.

В начале сентября сообщалось, что в Красноярске полиция задержала на вокзале 45-летнего Дениса Поспелова, пытавшегося уехать в Санкт-Петербург с полной сумкой человеческих костей. На допросе он назвал себя священником и объяснил, что везет в северную столицу России мощи преподобного старца Даниила Саянского. Позже мужчина поменял показания.