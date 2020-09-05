Россиянин с полной сумкой человеческих костей попытался уехать в Санкт-Петербург

Полиция города Красноярска задержала на вокзале 45-летнего Дениса Поспелова, пытавшегося уехать в Санкт-Петербург с полной сумкой человеческих костей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На допросе Поспелов назвал себя священником и объяснил, что везет в северную столицу России мощи преподобного старца Даниила Саянского. Позже мужчина стал утверждать, что занимается раскопками старых могил, а останки продает медицинским учебным заведениям как пособия.

В отношении Поспелова уже ведутся проверки. По предварительной версии следствия, задержанный — мошенник, который продает кости с заброшенных кладбищ, выдавая их за мощи святых.

Ранее сообщалось, что сотрудники аэропорта в Мюнхене обнаружили в багаже одной из пассажирок, которая прилетела из Греции, кости мужчины. Выяснилось, что 74-летняя женщина пыталась перевезти останки покойного мужа в Армению.