Опасная реклама атаковала любителей порно

Пользователи порносайтов были атакованы вредоносной рекламой, которая переадресовывала на наборы эксплоитов, с помощью которых на устройство жертвы устанавливали опасные программы. Как сообщается в блоге компании Malwarebytes, такую деятельность последние несколько месяцев вели хакеры из группировки Malsmoke.

По словам специалистов, раньше вредоносная реклама размещалась не на популярных ресурсах, однако недавно злоумышленникам удалось внедрить зловреда на xHamster — один из крупнейших порносайтов.

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Опасная реклама переадресовывала любителей порно на сайт, содержащий набор эксплоитов. Жертвами могли стать только пользователи Internet Explorer. Мошенники использовали уязвимость в самом браузере или в Adobe Flash Player.

Сотрудники Malwarebytes заключили, что пользователи из разных стран мира все еще не перешли на современные браузеры, из-за чего хакеры пытаются выжать максимум из уязвимостей в устаревших программах.

Ранее несколько жителей Великобритании стали жертвами хакеров-шантажистов, угрожавших распространить личные видеозаписи с их участием. Группировка вымогателей рассылала электронные письма с угрозами. В них утверждалось, что существуют записи с веб-камеры, на которых видно, как юзер просматривает порносайты.