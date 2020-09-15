США обвинили в раздувании «российской угрозы»

Военные США раздувают «российскую угрозу» вместо продуктивного взаимодействия с Москвой, говорится в Facebook посольства России в Вашингтоне.

По мнению дипломатов, глава Командования глобального удара ВВС США генерал Тимоти Рэй де-факто ставит предполагаемую угрозу, исходящую от России и Китая, в один ряд с терроризмом. «Примечательно, что такие ремарки делаются на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия», — заявила пресс-служба российского диппредставительства. Отмечается, что Соединенными Штатами понижается «порог» применения ядерных вооружений.

Дипломаты призвали власти США не раздувать антироссийские настроения в обществе, а вместо этого сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной безопасности.

В феврале сообщалось, что в проекте американского бюджета на 2021 финансовый год Россия и Китай были названы основными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предложил выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности. Дополнительно 24 миллиона долларов планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».