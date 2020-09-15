Глава белорусского хоккея оценил водку Лукашенко

Председатель Федерации хоккея Белоруссии, бывший гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков оценил водку президента страны Александра Лукашенко. Его слова приводит Tribuna.com

Басков заявил, что это лучшая водка, которую он когда-либо пробовал. Ранее он принял участие в акции в поддержку Лукашенко, после чего появилось видео, на котором хоккейный глава пьет из бутылки водку «Президент».

Водка Лукашенко производится ограниченными партиями, сообщает издание «Белта». По словам президента, она подается только в его присутствии, и после нее человек не испытывает похмелье.

В марте этого года Лукашенко предлагал «травить» коронавирус водкой. В Испании оценили совет политика и посчитали его правильным.

В Белоруссии второй месяц проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Лукашенко.