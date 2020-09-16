Кремль призвал не упоминать «Северный поток-2» вместе с конкретными политиками

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не упоминать российский экспортный газопровод «Северный поток-2» вместе с конкретными политиками. Слова официального представителя Кремля приводит РИА Новости.

«Что касается упоминаний газопровода, то, наверное, нужно все-таки прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации. Это коммерческий проект, который абсолютно находится в русле интересов как Российской Федерации, так и стран Евросоюза, в первую очередь Германии», — сказал Песков.

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По его словам, Россия стремится к сотрудничеству с Германией, в том числе по поводу случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным, но пока «не встречает взаимности».

Заявление пресс-секретаря главы государства стало реакцией на выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отметившей, что любое решение ЕС в отношении «Северного потока-2» не поменяет модели поведения России на международной арене.

В последнее время сразу несколько немецких политиков и чиновников высказывались за приостановку или замораживание проекта по строительству российского газопровода. Изначально он должен был быть готов и введен в эксплуатацию в конце 2019 года, однако сроки пришлось перенести из-за введенных США санкций в отношении участников работ.