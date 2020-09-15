В России оценили призыв Австрии продолжить строительство «Северного потока-2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил в беседе с RT заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца, который призвал продолжить строительство газопровода «Северный поток-2» несмотря на дело Алексея Навального.

«Здравое совершенно суждение государственного человека высокого уровня», — заявил член Совфеда. Он добавил, что никак нельзя связывать строительство газопровода с делом россиянина. Сенатор подчеркнул, что в реализации «Северного потока-2» заинтересованы не только Австрия, но и очень многие страны Европы.

Ранее 15 сентября президент Австрии Александер Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц выступили против блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за дела Алексея Навального. По мнению Вены, «Северный поток-2» — коммерческий проект, поэтому его должны обсуждать торговые партнеры. Ван дер Беллен также считает, что судьбу газопровода должны решать в Европе, а не в Вашингтоне.

В сентябре власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Навального. При этом официально власти эти события пока не стали связывать. При этом многие немецкие политики призывают канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью от него отказаться.

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Немецкие врачи провели исследование и заявили об отравлении пациента ядом группы «Новичок», однако российские врачи ядов в организме Навального не обнаружили. В сентябре он был выведен из искусственной комы.