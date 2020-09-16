В Минздраве ответили на сообщения об обязательной вакцинации от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ответил на сообщения в ряде СМИ об обязательной вакцинации россиян от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мурашко, вакцинация жителей России, в частности лиц из групп риска, будет добровольной. Он отметил, что принуждать учителей и медицинских работников делать прививки от коронавируса не будут. Министр подчеркнул, что такая идея даже не обсуждалась.

Ранее Мурашко рассказал, что в ходе пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса в Москве побочные эффекты возникли у 14 процентов из 300 привитых добровольцев. По его словам, в основном жалобы касались слабости и мышечных болей в первый день после инъекции. Министр подчеркнул, что осложнения являются прогнозируемыми и описаны в инструкции к вакцине.

11 августа было объявлено о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи. Производство препарата было запущено 15 августа, а в сентябре Минздрав сообщил, что первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска.