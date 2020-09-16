Охота пумы на лося попала на видео

Пума устроила охоту на лося на территории, принадлежащей семейной паре из американского местечка Эвергрин, штат Колорадо. На видео с животными обратило внимание издание Wane.

Аманда (Amanda) и Джеймсон Крейн (Jameson Crane) поселились в Эвергрин месяц назад, но им улыбнулась редкая удача: они стали очевидцами охоты пумы на лося на принадлежащей им территории.

«Нам повезло снять это на камеру, и мы понимаем, что такое зрелище бывает раз в жизни. Они убежали в лес — мы не знаем, чем закончилась охота», — пояснила Аманда.

Руководство национальных парков и охраны дикой природы Колорадо дало ряд рекомендаций, как обезопасить себя от встречи с пумой: «Шумите, если выходите на улицу на рассвете или закате, когда пумы особенно активны. Установите освещение там, где вы ходите. Удалите лишнюю растительность, чтобы лишить пуму возможности подобраться незамеченной. Избегайте растений, которыми могут питаться олени: хищники следуют за добычей. Не кормите диких животных. Контролируйте своих питомцев и загоняйте скот в сараи на ночь».

Ранее сообщалось, что в американском округе Лаример, штат Колорадо, разъяренная пума напала на женщину-полицейского и попала на видео. Хищник повалил женщину на землю и вцепился в нее.