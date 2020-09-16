«Северному потоку-2» предрекли устойчивость к угрозам санкций из-за Навального

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов предрек проекту «Северный поток-2» устойчивость к угрозам санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом он рассказал в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube.

По мнению Чижова, проект устоит, несмотря на то, что власти Германии ранее допустили возможную смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Навального. «Хотя я не исключаю определенных задержек», — предположил он.

Ранее глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев оценил вероятность отказа Германии от завершения строительства газопровода «Северный поток-2». По его мнению, шансы на это крайне малы.

В последнее время сразу несколько немецких политиков и чиновников высказывались за приостановку или замораживание проекта по строительству российского газопровода. Изначально он должен был быть готов и введен в эксплуатацию в конце 2019 года, однако сроки пришлось перенести из-за введенных США санкций в отношении участников работ.