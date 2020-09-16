Российские вузы снизили стоимость обучения из-за пандемии

Все российские вузы снизили стоимость обучения до уровня прошлого года. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, передает ТАСС.

«На сегодняшний день во всех вузах стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года», — сказал министр, подчеркнув, что такую рекомендацию вузы получили на фоне последствий пандемии. Некоторые из них, по словам Фалькова, все же повысили стоимость обучения, однако после мониторинга в Минобрнауки «приняли соответствующие меры».

В заключение министр отметил, что в этом году в российские вузы поступили 620 тысяч человек. «Абсолютное большинство абитуриентов реализовали свое конституционное право на конкурсной основе получить высшее образование, в том числе бесплатно», — констатировал он.

Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством указал Фалькову на рост цен за обучение в некоторых российских вузах. По словам Фалькова, после обращения Минобрнауки в большинстве из поднявших плату вузов цены уже скорректированы. «Она [плата] зафиксирована в большинстве вузов на уровне 2019 года», — сказал Фальков. «Общероссийский народный фронт» (ОНФ), в свою очередь, провел работу, чтобы выявить все случаи, когда российские вузы повышали стоимость обучения.