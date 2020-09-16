США объявили срок отказа от российских РД-180

США объявили срок отказа от российских двигателей РД-180, которые получают тяжелые ракеты Atlas 5, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя пресс-службы компании United Launch Alliance (ULA) Джули Арнольд

«Наш текущий план — вывести наше семейство ракет Atlas 5 из эксплуатации в середине 2020-х годов», — сказала сотрудница альянса Boeing и Lockheed Martin.

По ее словам, данный срок «может измениться в зависимости от спроса клиентов».

Агентство, ссылаясь на Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш», отмечает, что всего США получили от России 116 двигателей РД-180, из которых 91 уже использован.

В июле SpaceNews сообщило, что компания Blue Origin поставила альянсу ULA первый ракетный двигатель BE-4, созданный на замену российским силовым агрегатам РД-180. Силовой агрегат, согласно изданию, будет использоваться для испытаний совместно с носителем, и не является серийным.

В октябре 2018 года Blue Origin сообщила о проведении первого успешного огневого испытания BE-4. С этим Blue Origin поздравил альянс ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, производитель носителя Atlas V, на первую ступень которого устанавливается РД-180.

В январе 2018 года генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки предприятия формируется из поставок в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan (фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует метан. Blue Origin также планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn. Носитель Vulcan, претендующий на запуски космических аппаратов в интересах Пентагона, должен полететь в 2021 году.