В Белоруссии завели дело на сотрудников сдававшей офис штабу Бабарико компании

В Белоруссии завели уголовное дело против сотрудников компании, сдававшей офис штабу бывшего претендента на пост президента страны Виктора Бабарико. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщил «Интерфакс — Запад».

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил дело об уклонении от уплаты налогов против должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш». По данным властей, неуплата составила 6 миллионов белорусских рублей (174 миллиона российских). Задержаны пять человек.

ЗАО «Белтяжмаш» сдавал в аренду помещение офису штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктору Бабарико в Минске. 9 сентября там взломали дверь и задержали юриста штаба, члена президиума Координационного совета оппозиции Максима Знака. Глава штаба Бабарико Мария Колесникова также арестована. Ее обвиняют в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.

Виктора Бабарико называли главным соперником действующего президента Александра Лукашенко. В июне он был арестован и обвинен в выводе сотен миллионов долларов за рубеж. Другой участник гонки, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, не был зарегистрирован кандидатом и покинул страну. К выборам допустили Светлану Тихановскую — жену арестованного популярного блогера Сергея Тихановского.

Голосование состоялось 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов, Тихановская — 10 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются шестую неделю.