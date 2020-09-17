В Минпросвещения раскрыли долю закрытых из-за коронавируса школ

Доля закрытых из-за коронавируса школ в России не превышает 0,1 процента, их ученики переведены на дистанционное обучение. Среди детских садов карантин объявлен в 0,09 процента. Эти цифры раскрыл глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

Среди колледжей и техникумов закрыты 0,09 процента учреждений, среди организаций дополнительного образования — 0,01 процента. В целом по стране на удаленку отправлены 0,12 процента образовательных организаций.

«Никаких вспышек, массовых заболеваний нет. Каких-то на сегодняшний день опасений нет. Точечно есть случаи выявления коронавирусной инфекции либо у взрослых, либо у школьников, но это единичные случаи», — сказал министр, подчеркнув, сейчас нет причин для перевода учащихся на домашний режим обучения.

Ранее сообщалось, что на дистанционное обучение перешли некоторые классы в школах Москвы, Улан-Удэ, Омска, Подмосковья, Калмыкии, Ивановской, Саратовской, Новосибирской, Кемеровской, Ярославской областях и других регионов. Детям разрешено вернуться к очным занятиям после предоставления справки.