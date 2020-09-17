Смертельно опасный крокодил притаился в паре метров от детей и попал на видео

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Гигантский крокодил притаился в воде в паре метров от гулявших по туристической тропе детей в заповеднике Сунгей-Булох в Сингапуре. На запись с рептилией обратило внимание издание Daily Star.

В четверг, 10 сентября, посетитель заповедника снял на видео гигантского гребнистого крокодила, который из-под воды наблюдал за туристами рядом с пешеходной тропой.

На записи видно, как рептилия подплыла к поверхности воды и наблюдала за людьми. За кадром слышны детские голоса. Оценив обстановку, смертельно опасный крокодил скрылся в водоеме.

Видео опубликовало Общество охраны природы Сингапура на своей странице в Facebook. Оно было снято на дорожке для посетителей, ведущей к мосту Сунгей-Булох. В 2019 году на этом же участке дороги тоже был замечен крупный крокодил, поэтому руководство заповедника установило баррикады, чтобы смертельно опасные животные не могли выйти на тропинки.

Руководство парка рекомендует всем, кто увидел крокодила, медленно отойти назад и сохранять спокойствие. Чаще всего эти рептилии встречаются в воде или иле вдали от маршрутов посетителей. Поэтому посетителей заповедника просят придерживаться обозначенных маршрутов и не сходить с них.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии. Представляют смертельную опасность для человека.

Ранее сообщалось, что в подмосковной реке Вьюнка поймали крокодила отправили в Коломну. Когда его стали ловить, рептилия даже не сопротивлялась.